الاحتلال يمنع مصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى ويطلق قنابل الغاز على فلسطينيين في وادي الجوز (فيديو)

أصيب عشرات الفلسطينيين باختناق، جراء الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها المصلين في وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابتين جراء اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على فلسطينيين قرب باب العامود وباب الأسباط بالقدس المحتلة.

ملاحقة المصلين

ولاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين في وادي الجوز بعد أن منعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة فيه.

وتجمع المصلون في وادي الجوز لأداء صلاة اليوم الجمعة، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من دخول المسجد الأقصى للجمعة الـ11 على التوالي، وأطلقت اتجاههم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ورشتهم بالمياه العادمة.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين الذين جاؤوا لتغطيه الحدث وأبعدتهم عن المنطقة.

قوات الاحتلال تنصب حاجزًا قرب باب الأسباط وتمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى pic.twitter.com/QtEQHtzUUk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 22, 2023

إغلاق أبواب المسجد

وتمكن نحو 12 ألفا فقط، من دخول المسجد الأقصى، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية المشددة التي بدأت منذ الصباح بمنع المصلين من الدخول لأداء الصلاة الفجر.

وأغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد، ومنعت من هم خارج البلدة القديمة بمدينة القدس، سواء من أراضي عام 48 أو من أحياء القدس المحيط بها من الدخول.

صور | من المسجد الأقصى المبارك قبيل صلاة الجمعة، مع انطلاق دعوات للصلاة بالأقصى اليوم وكسر حصار الاحتلال عليه pic.twitter.com/DkcUD9ozTl — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 22, 2023

تشديد الإجراءات العسكرية

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من المواطنين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الـ11 على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم خارج البلدة القديمة من دخولها.

قوات الاحتلال تقمع المصلين في شوارع القدس المحتلة بعد منعهم من الوصول للأقصى pic.twitter.com/ocycOUmx6z — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 22, 2023

وأفادت محافظة القدس في بيان صدر عنها اليوم الجمعة بأن قوات الاحتلال أغلقت محيط البلدة القديمة بالحواجز ونشرت قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

يذكر أن القوى الوطنية والإسلامية في القدس أطلقت دعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى اليوم، كما حث نشطاء، المواطنين على التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، في ظل الهجمة غير المسبوقة التي يتعرض لها.