الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 جنود بجروح خطرة في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط وجندي خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وأفاد بيان للجيش، نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأنه سمح بنشر مقتل الملازم شاي أييلي (21 عاما) من الوحدة التكتيكية الإنقاذية الخاصة (669) خلال معركة شمالي قطاع غزة.

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أن طال شوعا (31 عاما) الاحتياطي في كتيبة الهندسة 7071 لواء كريتي (4) قُتل كذلك في معركة جنوبي القطاع، وكشف عن إصابة ثلاثة مقاتلين بجروح خطرة في معارك غزة الليلة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 471، بينهم 139 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح أمس الخميس، مقتل ضابطين وجندي وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته هيئة البث الرسمية “قُتل ضابطان وجندي خلال المعارك شمالي قطاع غزة هم: الملازم أول يعكوف اليان (20 عاما) والملازم أول عومري شفارتس (21 عاما) والرقيب لافي غَهاسي (19 عاما).

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وردًّا على اعتداءات إسرائيلية يومية على الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية، في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقُتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسرت حماس نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري.