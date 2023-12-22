قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني في بلدة برطعة غرب جنين (فيديو)

أصيب شاب فلسطيني ظهر اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة برطعة غربي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوة إسرائيلية بلدتي برطعة الغربية والشرقية.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل والمحال التجارية، ونقلت الأناضول عن شهود أن عراكا بالأيدي وقع بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين أطلقت خلاله قوات الجيش الرصاص الحي؛ فأصابت مواطنا فلسطينيا.

وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للعراك وإطلاق النار على الفلسطينيين واقتحام قوات الجيش للبلدتين.

#شاهد | لحظة إطلاق قوات الاحتــ.ــلال النار على فلسطيني في برطعة شمال غرب جـ.ـنين دون أن يشكل أي تهديد عليهم pic.twitter.com/rq9h1gF4WS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 22, 2023

وفي هذا السياق، أصيب شاب فجر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول، شمال الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المواطنين ومنازلهم، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، نقل إثرها إلى المستشفى.

#شاهد | قوات الاحتــ.ــلال تنفذ حملة اعتــداءات على الأهالي في برطعة بعد إطلاقها النـــار على فلسطيني في البلدة بزعم دهــس عنصر من الشرطة. pic.twitter.com/dThbr3Qhlg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 22, 2023

اقتحام بلدات فلسطينية

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قرى وبلدات شمال شرق جنين، ونصبت حاجزا عسكريا في محيط قرية زبدة قرب بلدة يعبد جنوب جنين، وشرع الجنود في توقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

ونقلت “وفا” عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى دير “أبو ضعيف” وجلبون وجلقموس، ونشرت القناصة على أسطح البنايات وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في دير “أبو ضعيف”.