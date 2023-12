كندا تعتزم منح تأشيرات مؤقتة لأقارب مواطنيها من سكان غزة

أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أمس الخميس، أنّ كندا ستضع بدءًا من يناير/كانون الثاني المقبل، برنامجًا للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة.

وقال الوزير للصحفيين إنّ حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو ستمنح تصريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات لكل شخص يرغب في مغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي.

وأضاف “نحن نعلم أنّ العديد من الكنديين قلقون بشأن سلامة أحبّائهم في غزة، ولهذا السبب نعلن عن إجراءات هجرة مؤقتة”، مؤكّدًا أنّه في الوقت الحالي “من الصعب للغاية الخروج من غزة”.

وذكّر الوزير بأنّ “كندا لا تحدّد من ومتى أو عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من الخروج” عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، البوابة الوحيدة التي تربط القطاع الفلسطيني ببقية العالم.

Ottawa launches temporary visa program for Palestinians in Gaza with ties to Canadians – The Globe and Mail https://t.co/G0Z08sXqNt

— Marc Miller ᐅᑭᒫᐃᐧᐅᓃᐸᐄᐧᐤᐃᔨᐣ (@MarcMillerVM) December 22, 2023