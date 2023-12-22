“لا تعتادوا المشهد”.. حملة أردنية للتبرع بأطراف اصطناعية لجرحى غزة (فيديو)

أطلقت خبيرة أردنية حملة للتبرع بأطراف اصطناعية لتأمين تركيبها لجرحى من غزة فقدوا أطرافهم خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ونشرت خبيرة التجميل رنا صيفي مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام” دعت فيه إلى الإسهام في حملة للتبرع بالأطراف الاصطناعية. ودونت صيفي في المنشور ما نصه “لا تعتادوا المشهد.. واجب على كل واحد فينا يقدم كل شيء عليه حتى نساعد أهلنا في غزة، لذلك نعلن عن إطلاق حملة لتأمين أي شخص فقد طرفا، بأطراف صناعية لنساعد إخوتنا في غزة”.

وقالت رنا صيفي للجزيرة، إن “فكرة الحملة جاءت من استمرار مشاهدتنا لتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة دون تقديم أي عمل أو مساعدة لهم”.

وأكدت أخصائية التجميل أن الحملة “تشهد إقبالًا جيدًا خلال أول أيام انطلاقتها، وهو ما يؤشر على أن الحملة ستحقق هدفها المرجو خلال فترة قصيرة”. وأشارت صيفي إلى أنها تسعى للتوعية بأهمية الحملة من خلال حمل طرف اصطناعي معها في أي نشاط تمارسه خارج المنزل لجذب الأنظار إلى الموضوع.

ولفتت صيفي إلى أن الحملة ستكون على نطاق أوسع وبالتعاون مع جهات طبية مختصة لتوفير الأطراف الاصطناعية بالقياسات الصحيحة.

وفي ردها على سؤال حول وسيلة الإيصال أو التواصل مع من فقدوا أطرافهم لإتمام حملة التبرع، قالت صيفي إن منظمي الحملة سيسعون لاستقدام عدد من المصابين الذين فقدوا أطرافهم إلى الأردن لمساعدتهم على تركيبها.

جدير بالذكر أن مَن يُبتَر منه طرف من الأطفال، تُضاف له معاناة أخرى، لأنه ستصبح لديه مشكلة جسيمة دائمة، مطلوب منه أن يتعايش معها طوال حياته؛ مما يسبّب لبعضهم مشاكل نفسية في الطفولة وعند الكبر.