للاشتباه في تورطهم بجرائم حرب.. منظمة أمريكية تطالب الجنائية الدولية بمحاكمة 40 قائدا عسكريا إسرائيليا (فيديو)

أرسلت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، ومقرها الولايات المتحدة، قائمة بأسماء 40 قائدا عسكريا إسرائيليا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بمحاكمتهم إثر الهجمات على غزة.

وقال مايكل شيفر، مدير الأبحاث بالمنظمة، إن مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إنه بدأ تحقيقاته فيما يجري بقطاع غزة، وإن المحكمة تحقق في جرائم الحرب التي يرتكبها أفراد لا دول، لكنهم يأملون أن يتم رفع هذه القائمة إلى اختصاصاتها من أجل ردع باقي ضباط جيش الاحتلال.

وأضاف شيفر في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “نحن لا نقول إن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا تلك الجرائم تحديدا، ولكن هناك أفعال قد ترقى إلى إبادة جماعية، وكذلك استخدام الجوع كسلاح، وهذه ترقى إلى جرائم حرب”.

وتابع “ما نُشر في المطبوعات الإسرائيلية الرسمية يؤكد أن هؤلاء الضباط قاموا بتلك العمليات وأنهم هم المتهمون الأساسيون في تلك الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وقال “القادة الإسرائيليون كانوا واضحين بشأن نواياهم وقرنوا تلك النوايا بالأفعال وخصوصا عندما نتحدث عن ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأعتقد أنه من أجل اتخاذ إجراءات هناك عدد من الآليات الموجودة التي تتطلب تحركات من قبل بعض الدول وكذلك الأمم المتحدة، من أجل تفعيل ما ورد في المعاهدات الدولية المرتبطة بمكافحة الإبادة الجماعية”.

وجاء على رأس القائمة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي أمر في 9 أكتوبر/تشرين الأول، بفرض حصار كامل على غزة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة سارة لي وتسن، التي أفرد البيان حيزا لتصريحاتها، إن الضباط الإسرائيليين الـ40 الذين خططوا وأمروا ونفذوا القصف الإسرائيلي العشوائي والتدمير الوحشي والقتل الجماعي للمدنيين في غزة يجب أن يكونوا المشتبه فيهم الرئيسيين في أي تحقيق للمحكمة الجنائية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد، وما يزيد على 52 ألف جريح، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.