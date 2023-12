مؤسسة قطرية تعتزم تقديم 100 منحة لطلاب غزة ضمن حزمة مساعدات بأكثر من 30 مليون ريال

تعتزم مؤسسة “التعليم فوق الجميع” القطرية، تقديم 100 منحة دراسية للطلاب الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة. جاء ذلك في ختام مؤتمر نظمته المؤسسة في المدينة التعليمية بالدوحة بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية والأممية.

وقالت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إنها ستستجيب بالتعاون مع شركائها بشكل عاجل للاحتياجات العاجلة في قطاع غزة من خلال عدة مشاريع منها: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين المتأثرين بالأزمة ولأولئك الذين يدعمونهم، وتوفير وجبات ساخنة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، إلى جانب توفير مستلزمات النظافة الأساسية وعناية الصحة للفتيات والنساء، مع التركيز بشكل أساسي على إعادة بناء الأمل من خلال التعليم، في حين تخطط المؤسسة لتقديم 100 منحة دراسية للأطفال وللشباب الفلسطيني لمتابعة تعليمهم في دولة قطر، في تخصصات الطب والهندسة، التي تعد مجالات حيوية لإعادة تأهيل قطاع غزة.

وتشمل المبادرات الفورية تعاونا بين المؤسسة واليونيسف لتقديم خدمات الدعم النفسي لـ51 ألف شخص، هم 35 ألف طفل، و15 ألفا من مقدمي الرعاية، وألف شخص من العاملين في الخطوط الأمامية، وذلك بهدف حماية وتعزيز السلامة النفسية للأفراد المتأثرين بالأزمة، مما يعكس الاعتراف بأهمية الصحة النفسية باعتبارها جزءا أساسيا من الاستجابة الإنسانية والتعافي في ظل هذه الظروف الصعبة.

