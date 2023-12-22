مؤيدون لفلسطين يعرضون أسماء نواب الكونغرس الذين يتلقون أموالا من اللوبي الإسرائيلي (فيديو)

خرجت مظاهرة حاشدة مؤيدة لغزة في نيويورك، أمام مقر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) التي تعدّ أقوى منظمات اللوبي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وقادت نقابات وجماعات يهودية ومنظمات أخرى مسيرة في نيويورك مساء أمس الخميس للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة والضغط على أعضاء الكونغرس لوقف أخذ أموال الحملات من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

NY electeds including @SenSchumer, @SenGillibrand, @RepJeffries & others refusing to call for a ceasefire have taken $2M+ in AIPAC funds. New Yorkers reject this far-right influence and demand reps listen to the majority of their constituents calling to end US funding to Israel! pic.twitter.com/rFBNzCIkBN — NYC-DSA 🌹 (@nycDSA) December 21, 2023

وعرض المتظاهرون في المسيرة أمام مبنى مقر منظمة (أيباك) في نيويورك، أسماء أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يتلقون أموالا من المنظمة وحملوا لافتات وهتفوا: “أوقفوا القنابل.. وقف إطلاق النار الآن”.

وقال مشاركون “نطالب أعضاء مجلس الشيوخ بالدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتصويت بـ”لا” على مشروع قانون المساعدات بقيمة 14 مليار دولار، ورفض مساهمات اليمين المتطرف في أيباك، مؤكدين أنهم سيواصلون المسيرات والاحتجاج والتعطيل والكفاح حتى ينهوا “الإبادة جماعية”.

BREAKING: Thousands are marching on AIPAC headquarters in NYC, led by workers from @UAW, @APWUnational, and other unions. The people demand a ceasefire! Banners at the front show how much $ @ChuckSchumer, @HakeemJeffries, & @SenGillibrand have taken from AIPAC. 🎥 @StatusCoup pic.twitter.com/WeG0R8f4b9 — IfNotNow🔥✡️ (@IfNotNowOrg) December 21, 2023

وشارك في المسيرة أعضاء اتحاد عمال السيارات وعمال البريد الأمريكي وعمال الكهرباء والراديو والآلات-المنطقة الشرقية، وجناح مدينة نيويورك للاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين، ومشروع عدالة للعدالة، والمسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين، والصوت اليهودي من أجل السلام-نيويورك، ومجتمعات نيويورك من أجل التغيير، وحزب الأسر العاملة في نيويورك، وطالبوا بـ”السلام والعدالة لفلسطين”.

وسلطت لافتات المحتجين، الضوء أيضًا على مقدار الأموال التي حصل عليها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والسيناتور كيرستن غيليبراند، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وجميعهم من الديمقراطيين في نيويورك، من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

Our Jewish bloc is marching behind a banner that says: lasting ceasefire, equality, safety, justice FOR ALL! pic.twitter.com/6tdPIs6NCT — Jews for Racial & Economic Justice (@JFREJNYC) December 21, 2023

وقال منظمو المسيرة، الذين احتشدوا خلف رسالة واضحة: “على مدى شهرين، كان العالم كله يراقب الجيش الإسرائيلي وهو يشنّ هجومه على غزة. المرض والجوع والعطش ينتشر بسرعة. لقد شرّدت دولة إسرائيل مليوني فلسطيني وسجنت الآلاف”.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليارات دولار مساعدات عسكرية سنوية، وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس 14.3 مليار دولار أخرى “للمجهود الحربي”.

وقال منظمو المسيرة: “لقد تكشف هذا الرعب بدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة وممثلونا المنقطعون عن الواقع.. بدلًا من الوقوف إلى جانب ناخبيهم، يقفون إلى جانب أيباك، وهي مجموعة ضغط يمينية عنصرية”.

Tonight I disrupted Reps. Ritchie Torres and Mike Lawler, who are not only supporting a genocide against Palestinians in Gaza but enabling it. As a Jewish New Yorker and as a former employee of the 92nd Street Y, not in my name. https://t.co/dAmOTAmDZG — Jason Rosenberg (@mynameisjro) December 22, 2023

وقال المحتجون “لكننا لن نسمح لهم بتجاهل هذه الحركة المتنامية للطبقة العاملة.. فقد خرج مئات الآلاف من الأشخاص العاديين إلى الشوارع، وقاموا بتشويش خطوط الهاتف وصناديق البريد الإلكتروني لممثليهم، وأوقفوا حركة المرور، ونظموا اعتصامات، وغير ذلك الكثير، للمطالبة بالسلام والعدالة”.