مؤيدون لفلسطين يعرضون أسماء نواب الكونغرس الذين يتلقون أموالا من اللوبي الإسرائيلي (فيديو)

خرجت مظاهرة حاشدة مؤيدة لغزة في نيويورك، أمام مقر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) التي تعدّ أقوى منظمات اللوبي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وقادت نقابات وجماعات يهودية ومنظمات أخرى مسيرة في نيويورك مساء أمس الخميس للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة والضغط على أعضاء الكونغرس لوقف أخذ أموال الحملات من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

NY electeds including @SenSchumer, @SenGillibrand, @RepJeffries & others refusing to call for a ceasefire have taken $2M+ in AIPAC funds.

New Yorkers reject this far-right influence and demand reps listen to the majority of their constituents calling to end US funding to Israel! pic.twitter.com/rFBNzCIkBN

— NYC-DSA 🌹 (@nycDSA) December 21, 2023