“محدش بيوصل إلا إحنا”.. عربات الحمير بديلا لسيارات الإسعاف في خان يونس (شاهد)

بعد تعذر وصول سيارات الإسعاف إلى أماكن القصف في قطاع غزة، لم يجد سكان خان يونس سوى العربات التي تجرها الحمير لنقل شهدائهم وجرحاهم إلى المستشفيات، في إشارة إلى ما آلت إليه الأوضاع بعد مرور 77 يوما من الحرب الإسرائيلية على المدنيين.

وقال صاحب إحدى تلك العربات أثناء نقله جثمان أحد شهداء القصف “إحنا لنا أسبوع بنجيب الشهداء من دوار أبو حميد ومن السنية ومن عند مدرسة فرحانة، محدش بيوصل إلا إحنا”.

بعد تعذر وصول الإسعاف.. نقل الشهداء على عربات تجرها الحمير وسط خان يونس #الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/o25crphisK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2023

وأضاف “إحنا أكثر من أسبوع بنمشي في الطريق، وهذا صاروخ إلنا والشباب اللي أخدوه نصيبهم والحمد لله، منعرفش الآليات في شارع 5، أما دوار أبو حميد والسنية مفيش شيء. هذا على باب السنية استشهد، من دار وافي مبقالوش ربع ساعة”.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 20057 شهيدا و53320 جريحا.