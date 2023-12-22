نازحة فلسطينية: قناصة الاحتلال استهدفونا أثناء خروجنا نحو “المناطق الآمنة” (فيديو)

روت نازحة فلسطينية للجزيرة مباشر تفاصيل معاناتها التي تعرضت لها خلال حصارهم قبل أيام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وقالت النازحة سيدة حسين صالحة “اليهود دخلوا علينا في تل الزعتر وصار في قناصة بيطخوا علينا، ولما فتحنا لهم الباب طلعوا زلامنا (رجالنا) بره وشلحوهم أواعيهم وصاروا يفتشوا فيهم ودخّلونا جوه وسكّروا علينا الباب، وبعد ساعة ونص جابوا زلامنا في الليل وبعدين طلعوا كل النسوان بره ووقفونا ساعتين في الشارع في الليل”.

وأضافت “بعدها قالوا لنا روحوا ع المدارس، ولما مشينا لحد نص الطريق صار قناصون من القوات الخاصة يصوبوا علينا، وفي منا اللي استشهد وفي منا اللي انصاب وما عرفناش وين نروح ووين نيجي”.

وتابعت “أولادنا مش لاقيينهم، أنا لي ولد كبير بندور عليه ماحناش لاقيينه ولا احنا عارفين هو استشهد ولا اتصاب وهو أصلا عيان وبياخذ علاج من قبل الحرب”.

ويجبر جيش الاحتلال النازحين على قطع مسافة تناهز 10 كيلومترات، سيرا على الأقدام، لتجاوز “مفترق الشهداء” الذي تتمركز عليه دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية، للوصول إلى ما بعد وادي غزة، في طريقهم إلى مدن ومخيمات جنوب القطاع، التي تكتظ منازلها ومراكز الإيواء فيها بمئات الآلاف من نازحي مدينة غزة وشمال القطاع.