تحول إلى أكوام من التراب.. آثار الدمار والتجريف في المستشفى الإندونيسي (فيديو)

رصد مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، آثار دمار كبير في المستشفى الإندونيسي ومحيطه بشمال غزة، إذ تحول المستشفى إلى أكوام من التراب جراء القصف الإسرائيلي المتواصل وعمليات التجريف.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز بكثافة، على المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما واصل حصاره وقصف محيطه.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تضرر المرضى والنازحين في المستشفى من قنابل الغاز والدخان، إذ خيّمت سحابة بيضاء على أروقته.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد ذكرت أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين إليه، وحذرت من تكرار ما فعله الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي هناك.

وأصيبت البنية التحتية الصحية بأكملها في قطاع غزة، بأضرار شديدة جراء القصف والعمليات البرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، وأدى هذا العدوان إلى استشهاد أكثر من 20 ألف شخص، 75% منهم أطفال.

وتزعم إسرائيل أن حركة حماس تستخدم عددا من المستشفيات -التي تتمتع بوضع حماية خاص بموجب قوانين الحرب- لإخفاء أسلحة وإقامة مراكز قيادة تحتها، وهو ما تنفيه حركة المقاومة.

ويعدّ المستشفى الأهلي العربي الوحيد “الذي يعمل جزئيًّا” في الوقت الحالي في شمال قطاع غزة بأكمله، بعد تعطّل مستشفيات الشفاء والعودة والصحابة، وقبل الحرب كان هناك 24 مستشفى في هذه المنطقة.