قوات الاحتلال تقتحم مناطق في الضفة الغربية وجنين وتعتقل فلسطينيين (فيديو)

أفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم السبت، عددًا من المنازل في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية ونشرت قناصة على أسطح بنايات في المخيم.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مخيم قلنديا شمال القدس واعتقلت شابين، كما اقتحمت مخيم الدهيشة بالضفة الغربية جنوب شرقي بيت لحم، وفتشت عددا من المنازل.

تغطية صحفية: " جانب من الاقتحام المستمر لمدينة جنين ". pic.twitter.com/1X5J29CbO6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 23, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت مخيم الدهيشة وجابت شوارعه، وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في المخيم وعبثوا بمحتوياتها.

وفي مخيم جنين، نقلت الوكالة عن شهود أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي بالقرب من دوار محاذٍ للمخيم، وأن قوات الاحتلال جاءت بتعزيزات إضافية من عدة محاور.

#متابعة | جيش الاحتــ.ـــلال يعتقــل المواطن عبد اللطيف ونجله طارق عقب مداهمة منزليهما في بلدة بيتا جنوب نابلس فجر اليوم pic.twitter.com/NX1TAog3xw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 23, 2023

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات مطلة على مخيم جنين، ونشرت قناصة داخلها وعلى أسطحها، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في المدينة والمخيم واعتقلوا الشاب مجدي عويس من المخيم، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأكد الشهود انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في سماء مخيم جنين.