أهالي الشهداء يودّعونهم عقب قصف الاحتلال منازلهم وسط قطاع غزة (فيديو)

تجمَّع عشرات الأهالي لإلقاء نظرة الوداع على أقربائهم الذين استشهدوا جرّاء القصف الإسرائيلي العنيف الذي نفذته مقاتلات حربية وآليات مدفعية على منازل المنطقة الوسطى بقطاع غزة.

وجثت أم فلسطينية على ركبتيها لتودّع ابنتها التي استشهدت بفعل القصف، وأخذت تمسح جبينها وتقبّلها قائلة لها “حبيبتي يمّا حبيبتي، كان نفسك تموتي شهيدة، اديكي مُتّي شهيدة”. في حين أخذت امرأة أخرى بجوار الأم تصبّرها وتدعوها لاحتساب ابنتها في الشهداء.

واستشهد ما لا يقل عن 40 فلسطينيًّا إلى جانب عشرات المصابين في قصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من القطاع منذ مساء أمس.

وكانت الطائرات الحربية والآليات المدفعية الإسرائيلية قد شنت غارات مكثفة وأحزمة نارية على مختلف مناطق القطاع بدءًا من مخيم جباليا ومدينة غزة شمالًا، مرورًا بالمنطقة الوسطى، وصولًا إلى خان يونس ورفح جنوبًا.

وبالتزامن مع هذه الغارات، شهدت محاور القتال في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية معارك بين مقاتلي الفصائل وقوات الجيش، مما أوقع إصابات محققة في صفوف الجنود، وفق بيانات منفصلة صدرت عن الفصائل.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 20258 في حين يُعتقد أن آلاف الجثث الأخرى لا تزال تحت الأنقاض. وأدّت الحرب التي يشنها جيش الاحتلال إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ تعدادهم نحو 2.3 مليون نسمة.