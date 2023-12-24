ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 20424 شهيدًا و54036 جريحًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت الحصيلة السابقة المعلنة أمس السبت 20258 شهيدًا و53688 جريحًا. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم تسجيل 166 شهيدًا و384 مصابًا في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا بأيدي الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغ 103 صحفيين.

وقال المكتب في بيان عبر تلغرام “ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، بعد استشهاد الصحفي أحمد المدهون بقصف للاحتلال في شمالي القطاع”.

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية دمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وردًّا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم (طوفان الأقصى) ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت حماس في هجومها نحو 1140 إسرائيليًّا، وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعًا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.