السودان.. تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم وسط تفاقم للأوضاع الإنسانية

تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في عدد من المحاور بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع تابعة للجيش بالقيادة العامة وسط العاصمة، وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري، وسلاح المهندسين بأم درمان، في حين استهدف الجيش مواقع للدعم السريع بحي المنشية شرق العاصمة والأحياء المحيطة بسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

وفي ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، ذكر مراسلنا أن مقاتلات تابعة للجيش أغارت على تمركزات الدعم السريع بالضواحي الشمالية من الولاية، في حين سُمعت المضادات الأرضية التابعة للدعم وهي تحاول التصدي لمقاتلات الجيش.

وتشهد سنار منذ أمس موجة نزوح كبيرة إلى الولايات الآمنة، بعد توغل قوة تابعة للدعم السريع بالضواحي الشمالية والغربية للولاية.

انتشار العنف

وأعرب مجلس الأمن الدولي، أول أمس الجمعة، عن “قلقه” إزاء انتشار العنف في السودان، بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت في نزوح 7 ملايين شخص.

وندد المجلس في بيان مشترك “بقوة” بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف “إلى مناطق تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء”.

وأضاف البيان أن “أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان”، وهو ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.

وبالإضافة إلى 7 ملايين نازح داخليًّا، أفادت الأمم المتحدة الخميس بأن 1.5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.

وفي منتصف إبريل/نيسان الماضي، اندلع القتال بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.