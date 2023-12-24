بينهم 3 ضباط.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 عسكريين بمعارك في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 9 عسكريين بينهم 3 ضباط في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “جيش الدفاع يعلن سقوط 8 من مقاتليه في معارك غزة إضافة إلى عدد من المصابين”، ثم أعلن لاحقا مقتل جندي تاسع.

وأضافت أن القتلى هم: الرقيب ديفيد بوغدانوفسكي (19 عامًا) والرقيب أوريل باشان (20 عامًا)، والرقيب جال هيرشكو (20 عامًا) وهم من كتيبة الهندسة، والرقيب إيتمار شيمن (21 عامًا) وهو مسعف بالجيش، وجميعهم قُتلوا في معارك بمناطق جنوبي القطاع.

ومن ضمن القتلى أيضًا الرائد احتياط نداف يساكر فرحي (30 عامًا) مسعف قتالي، والرائد احتياط إلياهو مئير أوحانا (28 عامًا) مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح 11، والملازم احتياط إليساف شوشان (23 عامًا) مقاتل في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم 646، والرقيب احتياط أوهاد عاشور (23 عامًا) مقاتل في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم 646، وجميعهم قُتلوا بمعارك وسط القطاع، وفق هيئة البث.

جيش الدفاع يعلن سقوط ثمانية من مقاتليه في معارك غزة وبهذا يكون عدد ضحايا جيش الدفاع من المقاتلين منذ اندلاع الحرب يوم السابع من أكتوبر ولغاية الآن 485 مقاتلا بالإضافة الى عدد لم يذكر من المصابينhttps://t.co/T2N6iIcTgj pic.twitter.com/DUdSlQc8TS — مكان الأخبار (@News_Makan) December 24, 2023

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة إلى 486 جنديًّا وضابطًا بينهم 159 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 ضباط وجنود في صفوفه، وإصابة ضباط وجنود آخرين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلنت أمس في بيان مقتضب على تلغرام أن مقاتليها “تمكنوا من استهداف جنديين صهيونيين بقذيفة ‘آر بي جي’ في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أدت إلى مقتلهم على الفور وتحولهم إلى أشلاء”.

كما ذكرت في بيان آخر أن مقاتليها “تمكنوا من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة يهلوم، داخل أحد الأنفاق القسامية شرق خان يونس، وبمجرد دخولهم النفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر”.

وفي بيان ثالث قالت القسام إن مقاتليها “تمكنوا من إيقاع 4 جيبات (عربات) لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة”.

وأوضحت أن مقاتليها “قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها”.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20258 شهيدًا و53688 جريحًا معظمهم أطفال ونساء، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.