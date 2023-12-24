“روح الروح”.. الجد الفلسطيني خالد نبهان: مرحبا بالموت بكرامة إن تعذر العيش في غزة (شاهد)

وجَّه الجد الفلسطيني خالد نبهان، الذي اشتهر بعبارة “روح الروح هذه” وهو يودّع حفيدته الشهيدة، رسالة جديدة إلى العالم من داخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال نبهان لمراسل الجزيرة مباشر “بإذن الله سنبقى في هذا المكان، وإذا الله كتب لنا الحياة فمرحبًا بالحياة، وإن كان الله عز وجل كتب لنا الموت فمرحبًا بالموت ومرحبًا بلقاء الله”.

وأضاف “وين بدنا نروح؟ أصلا لا في سولار ولا في سيارات، العربات قليلة جدًّا ومفيش غير 20 أو 30 عربة كارو. إحنا مش هننتقل من هذا المكان، سنبقى إلى أن يشاء الله”.

وتابع “الناس هنا كلها كلمتها واحدة، لن نخرج من هذا المكان، حدث ما حدث، إن معنا ربنا سيهدينا، وكلنا ثقة في الله أن الله معنا ولن يتركنا ولن يخذلنا”.

وأوضح “مطلوب من العالم كل العالم أن ينظر لنا نظرة رحمة، خاصة ونحن نقترب غدًا من ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، الذي نزل برسالة السلام كباقي الأنبياء والرسل. على مجلس الأمن والأمم المتحدة والعالم الحر والدول العربية أن يساعدوا في رفع الظلم عنا، إلى متى سنبقى في هذه الحال؟”.

وقتل الجيش الإسرائيلي في غزة حتى اليوم الأحد 20424 فلسطينيًّا، وأصاب 54036، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.