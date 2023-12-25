الضفة.. إصابة فلسطينيَّين برصاص جيش الاحتلال (فيديو)

أصيب فلسطينيان، فجر اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمات مدن ومخيمات وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في مدينة طوباس، وبلدة سعير بمحافظة الخليل.

وأوضحت أن مواطنًا أصيب بجروح وصفت بأنها خطيرة تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر في طوباس جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما نقلت مصابا بالرصاص الحي في اليد والفخذ ببلدة سعير.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، ودارت مواجهات مع شبان فلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المدينة والمخيم من شارعي (جنين – الناصرة)، و(جنين – حيفا) وسط إطلاق النار؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدة مناطق.

تغطية صحفية: من مخيم جنين قبل قليل تزامنا مع الاقتحام المستمر. pic.twitter.com/tsPbb2SMum — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 25, 2023

وقد أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في المخيم واقتحمت عدة منازل في حارتي الدمج والحواشين. وأضافت المصادر أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة والمخيم.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتصاعد عمليات الاقتحام الإسرائيلية بالضفة الغربية، حيث ينفذ الجيش عمليات دهم وتفتيش تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على غزة، خلّفت أكثر من 20 ألف شهيد، وما يزيد على 54 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.