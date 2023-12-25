جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي غزة ويرفع عدد قتلاه منذ بدء الحرب إلى 489

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من جنوده مساء أمس الأحد، في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، وهو ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 489.

وذكر الجيش في بيان أن الجنديين هما “نيتاي ميسيلز (30 عاما)، وهو مقاتل مدرع في اللواء الضارب الرابع عشر، في معركة شمال قطاع غزة، وراني تمير (20 عاما) المقاتل في الكتيبة 50 بلواء ناحال”.

وأشار إلى ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط إلى 489 منذ بداية الحرب بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومُنيت قوات الاحتلال على مدى يومين بأكبر خسائر ميدانية منذ ما يزيد على شهر.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلنت أمس في بيان، مقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتدمير 35 آلية عسكرية في معارك بقطاع غزة خلال الأيام الأربعة الماضية.

ومن ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، استعادة جثث 5 أسرى إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلان كتائب القسام فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن نفس العدد من الأسرى، جراء الغارات الإسرائيلية، مرجحة مقتلهم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الجيش، دانيال هاغاري، بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وقال هاغاري إن القوات الإسرائيلية اكتشفت شبكة أنفاق في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة، وانتشلت منها 5 جثث لأسرى إسرائيليين قتلوا فيها.

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام قد رجح أول أمس، مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات على غزة، وذلك بعد فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20424 شهيدا، و54036 جريحا معظمهم أطفال ونساء، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​