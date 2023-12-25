شاهد: كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل وسط غزة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، مشاهد قالت إنها لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة من 10 جنود متحصنة في منزل بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات.

وأظهر التسجيل لحظة قيام مقاتل من القسام بإطلاق القذيفة على المبنى من مكان بعيد، مؤكدًا الإصابة.

وبالإضافة إلى فيديو عملية استهداف المنزل في جحر الديك، نشرت كتائب القسام مشاهد من “تفجير حقل ألغام في كمين محكم لـ4 جيبات لقيادة العدو” في منطقة جحر الديك أيضًا، واستهداف قوات النجدة التي وصلت إلى المكان لإجلاء القتلى.

كما أعلنت كتائب القسام أنها “دكت تحشدات (تجمعات) قوات العدو المتوغلة شرق مدينة خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل”.