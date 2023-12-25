لم يبق له غير ولد واحد.. فلسطيني من مخيم المغازي يروي كيف فقد عائلته بالقصف (شاهد)

بنبرة حزينة وقلب منفطر، روى مواطن فلسطيني للجزيرة مباشر تفاصيل استشهاد زوجته وأبنائه بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال أمس الأحد، بمخيم المغازي شرقي دير البلح في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 95 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وقال الأب المكلوم لمراسل الجزيرة مباشر، محمد وشاح “عندي ولدان و3 بنات، وفجأة امبارح بعد صلاة العشاء صار الضرب هنا، جيت ع المكان لقيت ابني محمد عايش، أسعفته وطلعت بيه ع مستشفى شهداء الأقصى. وبعدين جيت الصبح أطلع بقية العائلة مالقيتش حد، لقيتهم كلهم شهداء تحت الأنقاض، أولادي حمادة وليان ورنا وزوجتي لانا”.

وتابع الأب مستغربا “البيت ده كله أطفال وعجزة ليش ضربوه؟ هو هنا في مقاومة؟! هون بيذبحونا والعالم بيتفرج علينا، حسبي الله ونعم الوكيل في العالم كله لأنه كله بيتآمر علينا واحنا هون بنموت”.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن “ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ”، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يوجه السكان إلى أماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدعي أنها آمنة.