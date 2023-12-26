“الشهيد عندنا لن يشفع لـ70 من أهله فكلهم شهداء”.. كلمات مؤثرة لطفل في غزة (فيديو)

تحدث الطفل يوسف، والذي يبلغ من العمر 12 عامًا، وكأنه رجل ناضج، منتقدًا استهداف الجيش الإسرائيلي لدار أيتام

روى طفل فلسطيني تفاصيل اللحظات الأولى لقصف الاحتلال الإسرائيلي لدار أيتام بجوار منزله في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتحدث الطفل يوسف، الذي يبلغ عمره 12 عامًا، وكأنه رجل ناضج، منتقدًا استهداف الجيش الإسرائيلي لدار أيتام، يرى يوسف أنها لا تشكل أي تهديد للاحتلال.

وقال يوسف في مقطع انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي “قصفوا دار الأيتام بثلاث قذائف، وبجانب الدار كان يوجد مخبز لا يزال يبيع الخبز، وهو ربما واحد من مخبزين لا يزالان يعملان في دير البلح كلها”.

وأضاف “مكانش فيها (دار الأيتام) أي خطر، كانت خالية، هم بمزاجهم هيك قصفوها بالليل، كل الناس صارت تشرد بعيدًا عن القصف، وزجاج بيتنا اتكسر، وإخواني الأطفال خافوا وقعدوا يعيطوا”.

وأشار الطفل بأسى إلى ما أصبح عليه الكثير من أطفال قطاع غزة بعد استشهاد عائلاتهم، وقال “الآن لو أرادوا تحويل كل غزة لدور أيتام لن تكفي عدد الأطفال، لأنه غزة كلها اللي فقد كل عيلته”.

وتابع الطفل “الحين إحنا في غزة عندنا الشهيد لما يموت ميقدرش يشفع لـ70 من أهله، لأنه الـ70 كلهم شهداء بالفعل”.

ويرى يوسف، أن الاحتلال يستهدف المواطنين الأبرياء لأنه لم يستطع الوصول إلى “قيادات القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”)، لذلك يُخرِج علينا غضبه وعصبيته، لكننا الحمد لله راضون”، وناشد يوسف العالم بأن يشاهد ما يحدث في غزة وأن يساعد الفلسطينيين.

وتتواصل مجارز الاحتلال في غزة لليوم الـ81 من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصَر، حيث استشهد نحو 100 فلسطيني في الساعات الأخيرة من مساء أمس الاثنين بغارات إسرائيلية واسعة النطاق، وارتفعت حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 20674 معظمهم من الأطفال والنساء، والمصابين إلى نحو 55 ألفا.