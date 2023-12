رسام إيطالي يحوّل شوارع نابولي إلى ساحة للتضامن مع غزة وتوثيق صمودها (فيديو)

حوّل الفنان والمصور الفوتوغرافي الإيطالي إدواردو كاستالدو، شوارع مدينة نابولي إلى لوحة فنية كبيرة للتعبير عن معاناة الشعب الفلسطيني.

وعلى مدى 4 سنوات كاملة من توثيقه لحياة الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، قام كاستالدو بتحويل صوره إلى تجسيد حي لما يتعرضون له من جرائم، معززا هوية نابولي بوصفها مدينة “مناهضة للصهيونية” وفق ما ذكرت صحيفة (ميدل إيست مونيتور) البريطانية.

وبدأت رحلة كاستالدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث التقطت عدسته واقع الحياة القاسية التي يعيشها الفلسطينيون. وقال في مقابلة مع الصحيفة البريطانية “كنت أنتج صورًا لسردية إعلامية لا أتفق معها”، معبرًا عن عدم رضاه عن التصوير التقليدي لقضية الشعب الفلسطيني في وسائل الإعلام الغربية.

وأشار إلى أن هذا الأمر دفعه إلى العمل على نقل الصورة الحقيقية من وجهة نظره أو على الأقل كما يراها هو في الواقع. وأضاف “قررت عرض أعمالي في شوارع نابولي، مسقط رأسي. وقد وجدت نفسي حرًّا تمامًا للتعبير عن حقيقة التجربة الفلسطينية”.

وأوضح كاستالدو أنه خلال وجوده في الأراضي المحتلة، كانت تأشيرته السياحية ونقص تصاريح العمل يجعلانه يجابه تحديات عبور الحدود ويعيش حياة أشبه بحياة المطارد. وقال “لم توثق صوري الصراعات فقط، بل التقطت أيضًا الصمود والعزيمة لشعب يسعى للحفاظ على كرامته”.

Meet the Italian artist drawing Palestine's struggle in the streets of Naples @sanjaskov

Italian artist and photojournalist Eduardo Castaldo turned the streets of Naples into a canvas to amplify the voices of Palestinians. After four years documenting life under Israeli… pic.twitter.com/mStp1xDPdw

— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) December 25, 2023