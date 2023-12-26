“سقعانة بدي بطانية”.. طفلة ترتجف بعد إصابتها بقصف إسرائيلي لخان يونس (فيديو)

وسط اهتمام كبير من قبل الطاقم الطبي، أخذت طفلة فلسطينية مصابة بجروح جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة، ترتجف وهي تنادي “بدي بطانية سقعانة”.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدوانها المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ81 على التوالي لتوقع مزيدا من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال.

وأظهر مقطع فيديو، طفلة فلسطينية مصابة وهي ترتجف بعد نجاتها من قصف قوات الاحتلال، وقد التفّ الطاقم الطبي حولها لعلاجها والتخفيف عنها بالحديث معها ومحاولة تشجيعها.

وقال معلقون على الفيديو، إن ذلك يمثل عارًا على الإنسانية وجاء في التعليق “يا له من عار على الإنسانية”، وورد في تعليق آخر “هؤلاء الأطفال الذين يتم تعذيبهم، ألا يعلم العالم أن تعذيب الأطفال جريمة؟ فكيف يعقل هذا؟”.

ودعا تعليق آخر بالفرج لغزة وقال “اللهم عجّل بالفرج فقد زاد الألم وأنت أرحم الراحمين، اللهم نصرك العاجل”.

استمرار العدوان على غزة

واستشهد اليوم الثلاثاء وأصيب عشرات من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ81 من العدوان.

وفي مدينة خان يونس بجنوب القطاع، استشهد 10 مواطنين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا هناك، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، في حين تواصل طائرات الاحتلال إطلاق النار بكثافة في المنطقة الشمالية الشرقية لخان يونس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال شنت غارات على بني سهيلا بجنوب القطاع، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية والشمالية من غزة، ومنطقة جحر الديك جنوبا.

وقالت إن عددا من النازحين أصيبوا بجروح جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، الذي يؤوي آلاف النازحين.

وأفاد متحدث باسم جمعية الهلال الأحمر، أن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية، كما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى مناطق يستهدفها، وقال إنه لم يعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع.