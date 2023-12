غزة حاضرة في ميادين العالم وكنائسه.. ناشطون يحتجون ويرفعون الأعلام الفلسطينية خلال احتفالات عيد الميلاد (فيديو)

حضرت غزة في أغلب ميادين وكاتدرائيات مدن مختلفة في العالم أثناء احتفالات أعياد الميلاد، مساء الاثنين، وعلت الهتافات المطالبة بوقف الحرب على القطاع المحاصر وحماية المدنيين والأطفال، بعد استشهاد الآلاف منهم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأبدت الحشود في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان تضامنها مع فلسطين، خلال تجمعات المسيحيين للقاء البابا فرنسيس، وشوهد العديد من الأعلام الفلسطينية بين الحشود أثناء انتظار البابا لإلقاء رسالته السنوية بمناسبة عيد الميلاد، التي ندد فيها باستخدام السلاح وقتل الأبرياء.

Never seen images of Palestinian flags fly like this in St Peter's Square, Vatican City, Rome, as the Pope delivers his traditional Christmas message.

This year, he blasted the arms industry and its "instruments of death" that fuel wars.

Palestine is our generation's Vietnam. pic.twitter.com/BaHQq5XKWh

