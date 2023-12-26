غزة حاضرة في ميادين العالم وكنائسه.. ناشطون يحتجون ويرفعون الأعلام الفلسطينية خلال احتفالات عيد الميلاد (فيديو)

شوهدت العديد من الأعلام الفلسطينية بين الحشود أثناء انتظار البابا

حضرت غزة في أغلب ميادين وكاتدرائيات مدن مختلفة في العالم أثناء احتفالات أعياد الميلاد، مساء الاثنين، وعلت الهتافات المطالبة بوقف الحرب على القطاع المحاصر وحماية المدنيين والأطفال، بعد استشهاد الآلاف منهم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأبدت الحشود في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان تضامنها مع فلسطين، خلال تجمعات المسيحيين للقاء البابا فرنسيس، وشوهد العديد من الأعلام الفلسطينية بين الحشود أثناء انتظار البابا لإلقاء رسالته السنوية بمناسبة عيد الميلاد، التي ندد فيها باستخدام السلاح وقتل الأبرياء.

Never seen images of Palestinian flags fly like this in St Peter's Square, Vatican City, Rome, as the Pope delivers his traditional Christmas message. This year, he blasted the arms industry and its "instruments of death" that fuel wars. Palestine is our generation's Vietnam. pic.twitter.com/BaHQq5XKWh — Adam Johannes (@DrRoundglasses) December 25, 2023

ونظم ناشطون وقفة احتجاجية خارج كاتدرائية برمنغهام في بريطانيا تضامنًا مع الفلسطينيين، مع إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ودوّن المحتجون شعارات تندد بالحرب وقتل المدنيين ولا سيما الأطفال.

وأشعل داعمون لفلسطين الشموع في ميدان يونجستورجيت وسط العاصمة النرويجية أوسلو، ونظموا وقفة صامتة لتأبين الشهداء والأطفال في غزة، وزينوا شجرة الميلاد بأسمائهم وصورهم.

واصطف آلاف المساندين لفلسطين والمطالبين بتحريرها في مدينة بلفاست الأيرلندية، ورفعوا الأعلام ورددوا هتافات تطالب بإنهاء الحرب على الفلسطينيين في مختلف أراضيهم.

Na céadta ag bigil chiúin ar son na Palaistíne anois ag halla cathrach Bhéal Feirste ar maidin Lá Nollag. Hundreds at a silent vigil for Palestine now at Belfast City Hall on Christmas morning.@ipsc48 pic.twitter.com/5B0wxdqjum — Ciarán Ó Brolcháin (@COBrolchain) December 25, 2023

وسار الآلاف في شوارع نيويورك، للتنديد بالدعم الأمريكي لإسرائيل منذ بداية الحرب، وهتفوا ضد الرئيس جو بايدن، بسبب دعمه الحرب من ناحية، والاحتفال في البيت الأبيض من ناحية أخرى. وفي جانب آخر من الولاية، نظم المؤيدون لفلسطين عددًا من الفعاليات أمام كنائس أثناء صلوات الميلاد.

وجسَّد محتجون مشهد مهد المسيح في ميدان الاتحاد بنيويورك، وجاب هودج يحمل مجسمًا للسيدة مريم العذراء وبين يديها مجسم للمسيح عليه السلام، وكانا متشحَين بالعلم الفلسطيني ومضرجَين بالطلاء الأحمر.

A nativity scene with baby Jesus in a body bag. https://t.co/1KKV3GCFKD pic.twitter.com/geKNEB4icQ — Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) December 25, 2023

وأضيئت لوحات الإعلانات الرئيسية في ميدان التايمز الأمريكي الشهير في نيويورك بعبارتي “وقف إطلاق النار الآن” و”وقف الإبادة الجماعية في غزة”. وفي ولايات أخرى، جاب المحتجون المراكز التجارية، لتوعية المتسوقين بأن أموالهم ورسوم ضرائبهم تمول “الإبادة الجماعية” و”الفصل العنصري” الممنهج للشعب الفلسطيني.