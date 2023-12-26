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غزة حاضرة في ميادين العالم وكنائسه.. ناشطون يحتجون ويرفعون الأعلام الفلسطينية خلال احتفالات عيد الميلاد (فيديو)

شوهدت العديد من الأعلام الفلسطينية بين الحشود أثناء انتظار البابا

(مواقع التواصل)
الحشود في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان أبدت تضامنها مع فلسطين (مواقع التواصل)
26/12/2023-|آخر تحديث: 26/12/202308:34 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حضرت غزة في أغلب ميادين وكاتدرائيات مدن مختلفة في العالم أثناء احتفالات أعياد الميلاد، مساء الاثنين، وعلت الهتافات المطالبة بوقف الحرب على القطاع المحاصر وحماية المدنيين والأطفال، بعد استشهاد الآلاف منهم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأبدت الحشود في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان تضامنها مع فلسطين، خلال تجمعات المسيحيين للقاء البابا فرنسيس، وشوهد العديد من الأعلام الفلسطينية بين الحشود أثناء انتظار البابا لإلقاء رسالته السنوية بمناسبة عيد الميلاد، التي ندد فيها باستخدام السلاح وقتل الأبرياء.

ونظم ناشطون وقفة احتجاجية خارج كاتدرائية برمنغهام في بريطانيا تضامنًا مع الفلسطينيين، مع إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ودوّن المحتجون شعارات تندد بالحرب وقتل المدنيين ولا سيما الأطفال.

وأشعل داعمون لفلسطين الشموع في ميدان يونجستورجيت وسط العاصمة النرويجية أوسلو، ونظموا وقفة صامتة لتأبين الشهداء والأطفال في غزة، وزينوا شجرة الميلاد بأسمائهم وصورهم.

واصطف آلاف المساندين لفلسطين والمطالبين بتحريرها في مدينة بلفاست الأيرلندية، ورفعوا الأعلام ورددوا هتافات تطالب بإنهاء الحرب على الفلسطينيين في مختلف أراضيهم.

وسار الآلاف في شوارع نيويورك، للتنديد بالدعم الأمريكي لإسرائيل منذ بداية الحرب، وهتفوا ضد الرئيس جو بايدن، بسبب دعمه الحرب من ناحية، والاحتفال في البيت الأبيض من ناحية أخرى. وفي جانب آخر من الولاية، نظم المؤيدون لفلسطين عددًا من الفعاليات أمام كنائس أثناء صلوات الميلاد.

وجسَّد محتجون مشهد مهد المسيح في ميدان الاتحاد بنيويورك، وجاب هودج يحمل مجسمًا للسيدة مريم العذراء وبين يديها مجسم للمسيح عليه السلام، وكانا متشحَين بالعلم الفلسطيني ومضرجَين بالطلاء الأحمر.

وأضيئت لوحات الإعلانات الرئيسية في ميدان التايمز الأمريكي الشهير في نيويورك بعبارتي “وقف إطلاق النار الآن” و”وقف الإبادة الجماعية في غزة”. وفي ولايات أخرى، جاب المحتجون المراكز التجارية، لتوعية المتسوقين بأن أموالهم ورسوم ضرائبهم تمول “الإبادة الجماعية” و”الفصل العنصري” الممنهج للشعب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر