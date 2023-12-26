“لما بابا ساب إيدي حسيت إنه راح الحب”.. طفلة تصف لحظة اعتقال والدها في غزة (شاهد)

روت طفلة فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال والدها خلال نزوحهم من شمالي غزة، تفاصيل “ليلة مرعبة” عاشتها أثناء قصف الطيران الإسرائيلي المنطقة التي تسكن بها مع عائلتها.

وقالت الطفلة زهوة السموني لمراسلة الجزيرة مباشر “الليلة كانت مرعبة جدًا، احنا كتير خفنا في الليل، وكان القصف كتير ماقدرناش ننام”. وأضافت “كنا ندعي أنه بابا يرجعلنا ونحكي الأذكار عشان يخف الوضع، ولما زاد القصف قعدنا نتشاهد ونصلي ع النبي لأنه حاسينا إنه قرب علينا”.

وعن استقبال العام الجديد في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها، قالت زهوة “السنة الجديدة داخلة علينا واحنا في حزن، لأن احنا مكملناش مدرستنا وانحرمت من بابا في هذه الأيام وانحرمت من أعمامي الاثنين، طب إيش ذنبنا احنا كأطفال؟ المفروض نعيش بحرّيتنا”.

وعن أمنياتها في العام الجديد، قالت زهوة “باتمنى في السنة الجديدة أنه يظل أبويا جنبي ويظل ساندني وبدناش حروب، وخلاص بدي أدرس وأقرأ، أنا تعبت”.

“الممر الآمن كان مخيفا جدا”

وعن مشاعرها التي أحست بها ساعة اعتقال والدها، قالت زهوة إنها كانت تسير برفقة والدها عبر “الممر الآمن” وقالت “هذا الممر ما كان آمن ولا شيء، كان بالنسبة لي مخيف جدا، وكان أبويا ماسك إيدي فزعقوا على عمي عبد الله راح لهم، بعدها زعقوا على عمي همام راح لهم، وبعدين زعقوا على أبويا، فساب إيدي أبويا وراح لهم”.

وتابعت بكلمات مؤثرة “فلما ساب إيدي بابا حسيت إنه راح الحب وراح الحنان وراح كل اللي كان جنبي، يعني اللي كان بيسندلي ظهري راح”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20915 شهيدا و54918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.