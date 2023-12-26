“مين بدي أحضن بعد هيك؟”.. أب مكلوم ينهار باكيا بعد انتشال ابنه شهيدا في غزة (فيديو)

ظهر النازح أبو همام اليازجي حاضنًا كتلة من الأسمنت ومنهمرًا بالبكاء في مشهد مؤثر

في مشهد مؤثر للنازح أبو همام اليازجي حاضنًا كتلة من الأسمنت ومنهمرًا بالبكاء قال “مين بدي أحضن بعد هيك؟”؛ وذلك عقب معرفته نبأ استشهاد ابنه البكر همام عندما تم انتشاله من تحت الأنقاض بقصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونقلت منظمة الصحّة العالمية شهادات “مروّعة” عن قصف مخيّم المغازي للاجئين الفلسطينيين في وسط غزة، مشيرة إلى أنّ هذه الروايات جمعتها طواقمها من “مستشفى الأقصى” الذي نُقل إليه ضحايا هذا القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في منشور على منصّة إكس إنّ “هذه الضربة الأخيرة تظهر ضرورة وقف إطلاق النار فورا”.

وأدت الضربة على مخيم المغازي إلى استشهاد زهاء 100 شخص بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.