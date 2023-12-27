المرأة الحامل في زمن الحرب.. مأساة في غزة ترويها أم حديثة الولادة أنجبت 4 توائم (فيديو)

“انشقيت وبعدها روحوني، ما نمت، ما في شيء بالمستشفى لا علاج ولا مسكنات”.. بهذه الكلمات عبرت الأم الفلسطينية إيمان المصري عن عميق ألمها أثناء ولادتها في ظل الحرب التي تعاني منها كل مناطق قطاع غزة.

وتشكو إيمان التي نزحت وهي حامل من بيت حانون شمالي القطاع من سوء التغذية، ما يحد من قدرتها على إرضاع أطفالها حديثي الولادة من خلال الرضاعة الطبيعية، كما لا يمكن توفير الحليب الصناعي بسبب عدم توفر المال اللازم لذلك.

وتقيم إيمان المصري مع زوجها وأولادها في مدرسة “رفيدة” في دير البلح التي تحولت إلى مركز للإيواء، وأنجبت 4 توائم أحدهم لا يزال في المستشفى بسبب سوء حالته الصحية.

وتقول شروق المصري وهي إحدى أفراد العائلة إن إيمان تعبت كثيرا خاصة مع غياب “البنج” في حالتها، إضافة إلى انعدام الماء والغذاء، مشيرة إلى أن رب الأسرة يعاني الأمرّين، فلا يستطيع سد جوع أطفاله الكبار ولا الصغار، وتتساءل شروق “ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ نحن نتحمل الجوع، ولكن كيف يتحملون هم؟”.