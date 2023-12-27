“انتظرت 13 عاما ليكبر وفقدته وهو صائم”.. أب في غزة يبكي بحرقة على ابنه الشهيد (شاهد)

ظهر الأب في مقطع آخر ذاهلا وهو يردد: “والله ريحته عطر، والله ريحته مسك، صحوا لي إياه صحوه، هو بيحكي، هو عارف إني بحبه”

انهار أب فلسطيني باكيًا أثناء وداع نجله الذي استشهد، أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي لمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وأكد أن ابنه (13 عامًا) قد استشهد وهو صائم.

“مع السلامة يابا”

وقال الأب المكلوم من أمام مستشفى شهداء الأقصى قبيل مفارقة ولده تمهيدًا لدفنه “والله مات وهو مصلي المغرب وصايم، حسبي الله ونعم الوكيل، ما فرحتش عليه، 13 سنة باستنى فيه يكبر يوم بعد يوم، قال لي: بدي أحفظ المصحف وتجيب لي آيفون يا بابا، قلت له: احفظ، ماكملش نصه، مع السلامة يابا مع السلامة يا حبيبي”.

“والله ريحته عطر”

وفي مقطع آخر، بدا الأب ذاهلًا عما حوله من هول الصدمة، وأخذ يقول لرفاقه المحيطين به “والله ريحته عطر، والله ريحته مسك، صحوا لي إياه صحوه، هو بيحكي، هو عارف إني بحبه” في حين أخذ أهله يهدئون من روعه، ويربتون على كتفه.

وتتواصل حرب الاحتلال غير المسبوقة على قطاع غزة لليوم الثاني والثمانين، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برًّا وبحرًا، مخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، في حين لا يزال آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل، ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشالهم.