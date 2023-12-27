على عربات “الكارو”.. فلسطينيون يواصلون النزوح من وسط قطاع غزة إلى جنوبه (شاهد)

مع استمرار القصف والغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة لأكثر من 80 يومًا، يواصل سكان المخيم النزوح قسرًا، حاملين أمتعتهم على عربات “الكارو”، متجهين إلى مدينة دير البلح ومناطق مختلفة في الجنوب، بعدما أمطر جيش الاحتلال سماء المخيم بمنشورات تأمرهم بذلك.

وقال نازح وهو خارج من المخيم “بلشوا من الليل يقصفوا المخيم بالمدفعيات والصواريخ، المخيم كله اتدمر، والكل طلعوا من بيوتهم”. وأشار نازح آخر إلى خطورة الأوضاع في المخيم حاليًّا بسبب القصف المستمر عليه، قائلًا “أي حد بيقف بنقطة تجمهرية بيقصفوه”.

وبصوت يملؤه القهر، قال نازح وهو خارج من المخيم “طلعنا من بيوتنا 6 الصبح، وما لقينا مكان آمن نروح له، وين نروح احكوا لنا؟! اتبهدلنا.. دخيل الله بكفي”، موضحًا أن عائلته تعيش بشتات بعيدًا عنه وفي مناطق متفرقة، مناشدًا بعدها الأمة الإسلامية سرعة التحرك وإنقاذهم من الإبادة الجماعية المتواصلة بحق أهالي غزة.

من جهته، أضاف نازح آخر أن مخيم البريج ممتلئ بأشلاء الشهداء، والاحتلال يقصف أي شخص يعبر الطريق في المخيم. وأثناء حديثه أشار إلى السماء عند سماعه صوت طائرة الاحتلال تقصف المخيم، واستطرد “سامعين؟ هاي طيارة الكواتر بتطخ المخيم الآن”.