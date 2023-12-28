ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة بسبب “الخسائر الفادحة وسط المدنيين”

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الدعوة إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وأعرب الرئيس الفرنسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال الهاتفي، أمس الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين وحالة الطوارئ الإنسانية المطلقة التي يواجهها السكان المدنيون في غزة.

وقف إطلاق نار مستدام

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على “ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين”، بحسب ما ذكر الإليزيه.

وشدد مجددا على أهمية أن تتخذ إسرائيل جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه بعض المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك لأي مشروع استيطاني جديد في هذه المنطقة.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أعلنت، الأسبوع الماضي، أن فرنسا ستتخذ إجراءات وطنية ضد بعض هؤلاء المستوطنين المتطرفين.

إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين

وتزايدت حدة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية عن مخاوف من تحول الحرب إلى نزاع إقليمي في وقت تزداد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي البحر الأحمر حيث يشن الحوثيون هجمات على سفن إسرائيلية لما قالوا “إنه دعم لغزة”.

وبعد مرور أكثر من شهرين ونصف على اندلاع الحرب، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس والفصائل الفلسطينية على إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، استشهاد أكثر من 21 ألف فلسطيني جراء العدوان المستمر على غزة.