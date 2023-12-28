استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)

استشهد شاب وأصيب 14 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي في رام الله متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة رام الله.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر تواصل الاشتباكات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مناطق عدة في رام الله.

وقالت مصادر طبية للجزيرة مباشر إن7 إصابات بالرصاص الحي وصلت مجمع فلسطين الطبي، منها إصابتان خطيرتان في منطقة الصدر، عند اقتحام قوات الاحتلال المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في الهلال الأحمر أن من بين المصابين 4 إصابات بالرصاص الحي، واحدة بالصدر وواحدة بالبطن، وإصابتين في الفخذ، بينهم صحفي، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم وسط المدينة.

وباستشهاد الشاب قطاوي في رام الله فجر اليوم، ارتفع عدد الشهداء إلى 312 شهيدا منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و520 شهيدا منذ مطلع العام الجاري.

#متابعة | قوات الاحتــ.ــلال تعتقـــل فلسطينياً من منطقة عيصى في مدينة الخليل قبل قليل pic.twitter.com/gBQM81SSuY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 28, 2023

اقتحامات ومداهمة

وكانت قوات الاحتلال داهمت مناطق عدّة في رام الله، واقتحمت مركز المدينة (دواري المنارة والساعة) وشارع شيرين أبو عاقلة وشارع الحسبة والبالوع والطيرة.

واقتحمت كذلك عددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها واعتقلت عددا من أصحابها، وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر اقتحام قوات الاحتلال محلات الصرافة في طولكرم والعبث بمحتوياتها.

جانب من الدمار في محل للصرافة في جنين بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال فجر اليوم pic.twitter.com/zT9Eo3SqxM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 28, 2023

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة وداهمت عمارة سكنية قرب مقر وحدة الحراسات واستجوبت السكان، حيث أبلغ عن اعتقال أحد المواطنين، بينما أطلقت النار على مركبة وأصابت سائقها.

واقتحمت الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا والأحياء القريبة من سجن “عوفر” العسكري المقام على أراضي المواطنين، كما اقتحمت مدينة البيرة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.