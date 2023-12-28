الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف عمليات القتل غير المشروع في الضفة الغربية

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بوضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بالتدهور المتسارع في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ودعا تقرير صدر اليوم الخميس إلى “وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل”.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان إن “استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية، وفرض قيود على الحركة هي أمور مقلقة للغاية” وأضاف “شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات”.

وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأفاد بزيادة حادة في الغارات الجوية وعمليات توغل ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية.

وقالت الأمم المتحدة إن ذلك تسبب “بسقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية”.

وذكر التقرير تحديدا أنه في الأسابيع التي تلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة “شهدت هجمات المستوطنين ارتفاعا حادا بلغ في المتوسط ستة حوادث في اليوم” بما فيها “إطلاق النار وإحراق المنازل والمركبات واقتلاع الأشجار”.

وقال تورك “أدعو الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات فعالة واضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتحقيق في حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من الترحيل القسري.

وتحقق مكتب المفوض السامي من مقتل 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة والقدس الشرقية منذ بدء الحرب في غزة.

وذكر التقرير أنه من أصل هذه الحصيلة “قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 291 فلسطينيا، وقتل المستوطنون ثمانية، بينما قتل فلسطيني واحد إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين”.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام وحتى 7 أكتوبر الماضي، قتل 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات عام 2005.