الأونروا: 657 ألف نازح في رفح والعائلات تفترش الأرض

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، إن أعداد النازحين في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، تجاوزت الـ657 ألفا، يعيش جزء كبير منهم دون مأوى.

وذكرت إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل في أونروا بمدينة غزة في تصريحات صحفية أن أوامر الإخلاء التي يوجهها الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في وسط القطاع تزيد الضغط على الأونروا في تقديم الخدمات، خاصة بمدينة رفح التي بلغ عدد النازحين فيها أكثر من 657 ألف نازح.

وقالت إيناس حمدان إن العديد من العائلات تفترش الأرض حول مراكز الأونروا التي تعاني أصلا من اكتظاظ هائل، وقد فاقت طاقتها الاستيعابية بالنسبة لأعداد النازحين والخدمات التي يتم تقديمها.

وتابعت أن قدوم المزيد من النازحين يشكل تحديا آخر لفرق الأونروا التي تعمل على مدار الساعة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين.

وكان جيش الاحتلال طلب، الجمعة الماضية، من سكان مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إخلاء منازلهم بشكل فوري والانتقال إلى مدينتي دير البلح ورفح، حسب منشورات ألقتها طائراته على مناطق وسط القطاع.

وذكرت إيناس أن “الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أقل ما يقال عنها إنها كارثية، مؤكدة أن حدة الأعمال العدائية لا تزال مستمرة وأن أعداد الضحايا في ازدياد بشكل يومي”.

وأوضحت أن “الظروف المعيشية صعبة للغاية مع ازدياد أعداد النازحين من مختلف المناطق إلى جنوبي القطاع، وأن معظمهم لا يجدون أماكن يحتمون بها، في ظل أن مراكز الإيواء التابعة للوكالة مكتظة بشكل كبير بالنازحين وتستقبل عشرات أضعاف طاقتها الاستيعابية”.

وكان توماس وايت مدير عمليات أونروا في غزة ذكر في حسابه على منصة إكس في وقت سابق أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة تغطي حوالي 15% (حوالي 9 كيلومترات مربعة) من مناطق وسط قطاع غزة للإخلاء.

People in #Gaza are People. They are not pieces on a checkerboard – many have already been displaced several times. The Israeli Army just orders people to move into areas where there are ongoing airstrikes. No place is safe, nowhere to go. @UNRWA

— Thomas White (@TomWhiteGaza) December 23, 2023