الصحة العالمية: توقف 21 من أصل 36 مستشفى في غزة عن العمل تماما

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن قطاع غزة يواجه خطر الجوع الحاد في جميع مناطقه التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي جراء حربه المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان أنها سلمت إمدادات إلى مستشفيين، أحدهما في شمالي قطاع غزة، والآخر في جنوبه، وأن 21 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة توقف تماما عن العمل.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ “خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الكبير الذي يواجه سكان غزة، ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة ومن الجوع الحاد، والمعرضين لخطر شديد للإصابة بالأمراض”.

وشددت على الحاجة الماسة للغذاء في جميع أنحاء قطاع غزة، مؤكدة أن قدرتها على توفير الأدوية والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات تواجه قيودا على نحو متزايد.

WHO teams deliver supplies to hospitals in Northern and Southern Gaza – New mass displacement of Palestinians fleeing fighting, health facilities crammed with people seeking refuge, food

WHO teams have undertaken high-risk missions to deliver supplies, with partners, to… pic.twitter.com/aHwZMpFu5D

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 27, 2023