بريطانيا.. إيقاف اللاعب المصري سام مرسي بعد تضامنه مع سكان غزة (فيديو)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، إيقاف اللاعب الدولي المصري سام مرسي نجم فريق (إبسويتش تاون) لمباراة واحدة بسبب دعمه فلسطين.

وحرص اللاعب المصري على التذكير بما يعيشه أهل غزة والمعاناة المتواصلة منذ أكثر من 80 يومًا، وذلك خلال لقاء صحفي أعقب إحدى مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتحدث مرسي أول أمس، بعد تسجيله هدف تعادل فريقه (إيبسويتش تاون) أمام نادي (ليستر سيتي) قائلًا “نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن محظوظون لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بما نقدمه”.

“We've got the privilege to be here. 30,000 and an amazing team, while the plight continues in Palestine”.

Our captain speaking out against the atrocities in Gaza.

Well in, @sammorsy08 🇵🇸👏👏#itfc | #FreePalestine pic.twitter.com/BuK2Whh2Rg

— Town Fans Supporting Foodbanks (@ITFC_FSF) December 26, 2023