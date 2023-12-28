بريطانيا.. إيقاف اللاعب المصري سام مرسي بعد تضامنه مع سكان غزة (فيديو)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، إيقاف اللاعب الدولي المصري سام مرسي نجم فريق (إبسويتش تاون) لمباراة واحدة بسبب دعمه فلسطين.

وحرص اللاعب المصري على التذكير بما يعيشه أهل غزة والمعاناة المتواصلة منذ أكثر من 80 يومًا، وذلك خلال لقاء صحفي أعقب إحدى مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتحدث مرسي أول أمس، بعد تسجيله هدف تعادل فريقه (إيبسويتش تاون) أمام نادي (ليستر سيتي) قائلًا “نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن محظوظون لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بما نقدمه”.

“We've got the privilege to be here. 30,000 and an amazing team, while the plight continues in Palestine”. Our captain speaking out against the atrocities in Gaza. Well in, @sammorsy08 🇵🇸👏👏#itfc | #FreePalestine pic.twitter.com/BuK2Whh2Rg — Town Fans Supporting Foodbanks (@ITFC_FSF) December 26, 2023

ودأب مرسي عبر حساباته على المنصات، ومنذ انطلاق الحرب في غزة، على التوعية بالقضية الفلسطينية ونشر تاريخها، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل منذ 75 عامًا.

وأشاد كثيرون بدور مرسي وحرصه على التذكير بالقضية وبما يواجهه أهل غزة، عبر المنابر الإعلامية المتاحة، دون خوف من أي أثر سلبي للأمر.

وعلق الصحفي إبراهيم خضرة في تغريدة عبر منصة إكس موجهًا الشكر للنجم المصري قائلا “يجب أن يعي الجميع أننا أمام حرب إعلامية لا يمكن أن نساوي بها الجلاد والضحية، استثمار أي منبر إعلامي لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال، شرفٌ يناله كل حر أيا كانت هويته أو موقعه”.