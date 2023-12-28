بعد أوغندا.. حميدتي في إثيوبيا في أول جولة خارجية منذ اندلاع الحرب

وصل الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا مع الجيش في السودان، الخميس، إلى إثيوبيا غداة زيارة إلى أوغندا، في أول رحلة إلى الخارج منذ اندلاع الحرب، حسبما أفادت الحكومة الإثيوبية.

ويقوم دقلو بهذه الجولة في وقت تضاعف فيه الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) وبين أعضائها أوغندا وإثيوبيا، جهودها لحمل دقلو وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان على بدء مفاوضات.

ولم يلتق القائدان العسكريان منذ اندلاع الحرب في منتصف إبريل/نيسان، ولا يبدو أي منهما مستعدًا لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، خصوصًا أن أيًا منهما لم يحقق تقدمًا حاسمًا على الأرض.

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى سقوط 12 ألف قتيل وفق تقدير لمنظمة “أكليد” يعتقد على نطاق واسع أنه أدنى من الحصيلة الفعلية.

كما تسببت المعارك بنزوح أكثر من 7 ملايين شخص، وتدمير معظم البنية الأساسية في السودان الذي كان يعدّ حتى قبل اندلاع النزاع، من أفقر بلدان العالم.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر منصة “إكس” عن “وصول قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق محمد حمدان دقلو اليوم إلى أديس أبابا”، مرفقة المنشور بصورة يظهر فيها خارجًا من الطائرة، وفي استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين.

يصل قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى أديس أبابا اليوم.

ولدى وصوله مطار بولي الدولي، استقبله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ااسيد دمقي مكونين. pic.twitter.com/NZUc6xbbbh — وزارة الخارجية الإثيوبية (@MFAEthiopiaAR) December 28, 2023

وأعلنت وزارة الخارجية في جيبوتي في بيان مساء الأربعاء، أن لقاء بين البرهان وحميدتي برعاية (إيغاد) كان مقررًا عقده الخميس في جيبوتي “أرجئ إلى مطلع يناير/كانون الثاني لأسباب فنية”.

ولم تفض محاولات وساطة سابقة حتى الآن سوى إلى هدنات وجيزة لم يتم احترامها.

وتوسع النزاع مؤخرًا ليصل إلى ولاية الجزيرة في وسط السودان مع تقدم قوات الدعم السريع نحو الجنوب وفتح جبهات جديدة في الحرب.