جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 عسكريين في معارك بغزة ويرفع عدد قتلاه إلى 501

كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن أسماء 3 من جنوده قال إنهم قتلوا في معارك بقطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة قتلاه المعلنة منذ بدء الهجوم البري إلى 164 قتيلا، ومنذ بدء الحرب إلى 501.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال أن الضابطين هما الرائد “دفير دافيد فيما” والنقيب “نيريا زيسك”، وأن الجندي هو المساعد “إساف بنحاس توبول”، مشيرة إلى أن جميعهم من سلاح المدرعات، فيما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.

إعلان سقوط كل من: الميجر دفير فيما والكابتن نيريا زيسك ومساعد اساف بنحاس من سلاح المدرعات وإصابة محاربين بجروح خطيرة خلال المعارك وسط وجنوب القطاعhttps://t.co/PgqPUaZaeo pic.twitter.com/2WkcLhwNWf — مكان الأخبار (@News_Makan) December 28, 2023

ومنذ بداية الحرب أصيب 2110 جنود من بينهم 329 بجروح خطيرة، و576 بجروح متوسطة، فيما تقول وسائل إعلام عبرية إن عدد المصابين يقدر بنحو 5 آلاف.

ويجري الجيش الإسرائيلي منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية توغل بري بشمالي القطاع، اتسعت لتشمل مناطق الوسط والجنوب، يواجه خلالها مقاومة شرسة من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة الأخرى.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء، 21110 شهداء و55243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.