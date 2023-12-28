سرايا القدس وكتائب القسام تواصل التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

تواصل كتائب المقاومة الفلسطينية، تصديها للتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام التابعة لحركة حماس عن عمليات عدة هناك.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم الخميس، أنها قصفت موقع “العين الثالثة” برشقة صاروخية مركزة، واستهدفت “آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذيفتي آر بي جي” في محور التفاح شرق غزة.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت “تحشدا لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في محور التقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وفي تصريح صدر عنها، اليوم الخميس، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “إن تكثيف العدو لمجازره في قطاع غزة لن يعوض خسائره في الميدان، ولن يزيد مجاهدينا إلا صلابة في رد هذا العدوان.. وسيزيدنا ذلك تمسكا بموقفنا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قوات العدو قبل أي شيء آخر”.

وقال البيان “نحيي بسالة وصمود أهلنا في الضفة المحتلة في مواجهة الاقتحامات والتوغلات والاعتقالات، ونؤكد أن مجاهدينا في سرايا القدس مستمرون في التصدي لعدوان جيش الاحتلال”.

استهداف آليات

من جانبها أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت “دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة (الياسين 105) جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إحداث انفجارات بداخلها”.

وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها دكت بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت 7 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ” في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وفي السياق، دعت حركة حماس في بيان إلى الحراك غدا الجمعة ويومي السبت والأحد تزامنا مع رأس السنة الجديدة 2024، تضامنا مع غزة وفلسطين.

وقالت في بيان “ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تكثيف حراكهم يوم غد الجمعة ويومي السبت والأحد تزامناً مع رأس السنة الجديدة، تضامناً مع غزة وفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الصهيوني ولحرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديداً بدعم إدارة الرئيس بايدن للاحتلال النازي”.

وأهابت بالجماهير الحرة حول العالم إلى مواصلة كل مظاهر التضامن والتأييد للشعب والقضية الفلسطينية العادلة، وقالت “لتكن الأيام القليلة المتبقية من هذا العام صرخةً عالميةً موحّدة، وبكل اللغات وعبر جميع الأديان والمذاهب والأعراق، وبصوت الإنسانية الواحد؛ أن أوقفوا العدوان وحرب الإبادة على غزة”.