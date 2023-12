أونروا: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمالي قطاع غزة على طريق حدده الجيش.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون أونروا بغزة (توماس وايت) على حسابه بمنصة إكس، وقال “أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش”.

وأوضح مدير شؤون أونروا أن “قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار” وشدد وايت على أنه ينبغي “عدم استهداف عمال الإغاثة نهائيا”.

