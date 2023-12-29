أونروا: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمالي قطاع غزة على طريق حدده الجيش.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون أونروا بغزة (توماس وايت) على حسابه بمنصة إكس، وقال “أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش”.

وأوضح مدير شؤون أونروا أن “قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار” وشدد وايت على أنه ينبغي “عدم استهداف عمال الإغاثة نهائيا”.

"There is no water. There is no food. There is no life. These are children. Shame on you. What did we do wrong?"#HearTheirVoices pic.twitter.com/Kuv3OBIT3L — UNRWA (@UNRWA) November 3, 2023

سكان غزة معرضون للمجاعة

من ناحية أخرى، قالت وكالة أونروا إن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، وإن 40% من السكان معرضون لخطر المجاعة.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون أونروا بغزة، توماس وايت، أمس الخميس، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة إكس، وقال “كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء”.

وقال المسؤول الأممي “الحقيقة هي أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدات لسكان غزة، والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار الإنساني”.

وأكد مدير شؤون أونروا بغزة (توماس وايت) أن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى أمس الخميس 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.