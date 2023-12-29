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تفاعل واسع على مواقع التواصل مع “فيديو” نشره إعلام إسرائيلي لاستهداف مقاوم في خان يونس (شاهد)

(وسائل إعلام إسرائيلية)
المقطع حظي بتفاعل كبير بين المدونين عبر المنصات الرقمية (وسائل إعلام إسرائيلية)
29/12/2023-|آخر تحديث: 30/12/202312:42 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

لقي مقطع “فيديو” بثته وسائل إعلام إسرائيلية يظهر لحظة استهداف أحد عناصر المقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، رواجًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع مقاومًا فلسطينيًا وهو يحمل سلاحه، ويحاول الابتعاد عن ملاحقة طائرة استطلاع إسرائيلية له، إلا أن الأخيرة استهدفته ليصاب بشظايا في جسده.

وبعد عجزه عن الحركة بسبب نزيفه الحاد، لوّح المقاوم بيده مرات عدة، قبل أن يتخذ وضعية السجود ويبقى ثابتًا عليها حتى نهاية المقطع.

وقالت القناة (14) الإسرائيلية إن “الفيديو” التقط في وسط مدينة خان يونس، وإن “المقاوم قُتل من قبل طائرة تتبع للواء الاحتياط 55 في الجيش الإسرائيلي”، فيما لم يصدر بعد أي تعقيب من فصائل المقاومة الفلسطينية على المقطع.

وحظي المقطع بتفاعل كبير بين المدونين عبر المنصات الرقمية، وكتب أبو زيد عبر منصة “إكس”: “رحمك الله أبا عمر، طلبت الشهادة ونلتها، كرمك الله واختارك في ساحات الجهاد ساحات الرجال ساحات الكرامة والشرف، واختارك مرة أخرى وأنت ساجد وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. هنيئًا ووداعًا أبا عمر.. الملتقى الجنة بإذن الله”.

وعلّق عصام أحمد قائلًا “هنياله الشهادة وهو ساجد فما أعظمه من لقاء الله ويوم القيامة يبعث على جهاد وعلى سجود فنعم الختام ختامك”.

فيما كتبت ورد الجوري “يالله ما أعظمه من ثبات وما أحسنها من خاتمة، لقي ربه ساجدًا شهيدًا مرابطًا صابرًا مجاهدًا مقبلًا غير مدبر، يا من لا تصلي ما هو عذرك (توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين) ربح البيع أخانا، لله دركم يا أهل غزة، والله إنا لنستحي من صبركم وثباتكم. نصركم الله”.

المصدر : مواقع التواصل + وسائل إعلام إسرائيلية