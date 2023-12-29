تفاعل واسع على مواقع التواصل مع “فيديو” نشره إعلام إسرائيلي لاستهداف مقاوم في خان يونس (شاهد)

لقي مقطع “فيديو” بثته وسائل إعلام إسرائيلية يظهر لحظة استهداف أحد عناصر المقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، رواجًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع مقاومًا فلسطينيًا وهو يحمل سلاحه، ويحاول الابتعاد عن ملاحقة طائرة استطلاع إسرائيلية له، إلا أن الأخيرة استهدفته ليصاب بشظايا في جسده.

وبعد عجزه عن الحركة بسبب نزيفه الحاد، لوّح المقاوم بيده مرات عدة، قبل أن يتخذ وضعية السجود ويبقى ثابتًا عليها حتى نهاية المقطع.

وقالت القناة (14) الإسرائيلية إن “الفيديو” التقط في وسط مدينة خان يونس، وإن “المقاوم قُتل من قبل طائرة تتبع للواء الاحتياط 55 في الجيش الإسرائيلي”، فيما لم يصدر بعد أي تعقيب من فصائل المقاومة الفلسطينية على المقطع.

תיעוד בלעדי: מזיהוי ועד חיסול – כך חיסלה חטיבה 55 מחבל בלב ח'אן יונס | הלל ביטון רוזן#ישראל_נלחמת@MaggieTabibi @BittonRosen pic.twitter.com/rDJT3deX7L — עכשיו 14 (@Now14Israel) December 28, 2023

وحظي المقطع بتفاعل كبير بين المدونين عبر المنصات الرقمية، وكتب أبو زيد عبر منصة “إكس”: “رحمك الله أبا عمر، طلبت الشهادة ونلتها، كرمك الله واختارك في ساحات الجهاد ساحات الرجال ساحات الكرامة والشرف، واختارك مرة أخرى وأنت ساجد وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. هنيئًا ووداعًا أبا عمر.. الملتقى الجنة بإذن الله”.

رحمك الله ابا عمر طلبت الشهادة ونلتها كرمك الله واختارك في ساحات الجهاد ساحات الرجال ساحات الكرامة والشرف.واختارك مرة أخرى وأنت ساجد واقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد هنيئاً وودعاً ابا عمر الملتقى الجنة بإذن الله.غدا نلقى الأحبة محمدٌ عليه الصلاة والسلام وصحبه. — Abu Zaid (@HatemAbuZaid1) December 29, 2023

وعلّق عصام أحمد قائلًا “هنياله الشهادة وهو ساجد فما أعظمه من لقاء الله ويوم القيامة يبعث على جهاد وعلى سجود فنعم الختام ختامك”.

هنياله الشهادة وهو ساجد فما اعظمه من لقاء الله ويوم القيامه يبعث علي جهاد وعلي سجود فنعم الختام ختامك 🫀 — Essam Ahmed ( Champ ) (@essam8008) December 28, 2023

فيما كتبت ورد الجوري “يالله ما أعظمه من ثبات وما أحسنها من خاتمة، لقي ربه ساجدًا شهيدًا مرابطًا صابرًا مجاهدًا مقبلًا غير مدبر، يا من لا تصلي ما هو عذرك (توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين) ربح البيع أخانا، لله دركم يا أهل غزة، والله إنا لنستحي من صبركم وثباتكم. نصركم الله”.