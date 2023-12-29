“جبت لك إياه يابا”.. فاجعة أب في غزة ذهب لشراء “بسكويت” لطفله وعاد فوجده شهيدا (شاهد)

وضع الأب البسكويت في يد طفله وقال منهارًا: جبت لك إياه يابا، خليه معك يا حبيبي

وثق الصحفي الفلسطيني بلال خالد، الخميس، مشهدًا مؤثرًا لأب يضع قطعة بسكويت مغلّفة في يد طفله الذي استشهد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتظهر اللقطات والصور التي نشرها خالد على إنستغرام الأب وهو يبكي بحرقة بينما يجلس إلى جوار طفله الشهيد الذي كتب على كفنه “فراس الغف”، ويضع في يده البسكويت ويقول “جبت لك إياه يابا، خليه معك يا حبيبي”.

وأوضح خالد، الذي نشر الفيديو، أن الأب ذهب لشراء البسكويت لابنه، وعندما عاد وجد ابنه وزوجته استشهدا بغارات إسرائيلية على المنزل الذي نزحوا إليه في خان يونس.

واليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته العسكرية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما تحدثت إذاعة الجيش عن 7 ألوية تعمل هناك بعد انضمام لواء مظليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.