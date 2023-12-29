شاهد اللحظات الأولي لقصف عمارة سكنية في غزة (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء استمرار القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطــاع غزة، لليوم الـ84 على التوالي.

واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية عددا من منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، اللحظات الأولى للقصف الذي تعرضت له عمارة سكنية تعود لعائلة عدوان وأدى لسقوط شهداء وجرحى في منطقة حي النصر شمالي مدينة رفح.

شهداء وجرحى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيبوا، صباح اليوم الجمعة، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة وسط وجنوبي قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر طبية استشهاد 20 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل عدة في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى وجود عشرات المفقودين تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.