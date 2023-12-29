طبيب العظام الوحيد في شمال غزة يكشف للجزيرة مباشر وضعا كارثيا بالمستشفيات (فيديو)

نقص الموارد وتأخر وصولها لأيام وصل بعضها إلى أسبوعين، تسبب في اتخاذ قرارات بتر أطراف عدد من المرضى نتيجة تسمم دموي في أطرافهم

تحدث الدكتور محمد عبيد طبيب العظام الوحيد في شمال قطاع غزة، من داخل غرفة العمليات بمستشفى العودة، لكاميرا الجزيرة مباشر، مبيّنًا الصعوبات والتحديات التي يواجهها مع مرضاه في ظل الحرب والحصار.

يقول “كنا محاصرين لأكثر من 20 يومًا، لكننا تعاملنا مع عشرات الحالات، ومنذ أن علم الناس بفك الحصار قبل 3 أيام استقبلنا 20 حالة وأجرينا 18 عملية جراحية في الكسور المعقدة للأطراف بالإضافة إلى جراحات استكشاف البطن مع قسم الجراحة العامة”.

وأشار الطبيب إلى النقص الشديد في الكوادر الطبية، حيث لا يوجد سوى طبيب عظام واحد وطبيب تخدير واحد وطيب جراحة واحد، وطاقم تمريض لا يزيد عدده عن 3 أو 4 أفراد.

قرار بالبتر

وأكد أن نقص الموارد وتأخر وصولها لأيام وصل بعضها إلى أسبوعين، وتسبب في اتخاذ قرارات بتر أطراف عدد من المرضى نتيجة تسمم دموي في أطرافهم وكان يمكن تفادي ذلك مبكّرًا، هذا بالإضافة إلى أن العمليات باتت تستغرق وقتًا أطول بكثير نتيجة قلة الأجهزة.

وقال إن أغلب الجروح ملتهبة وكبيرة جدًا وتحتاج لعمليات ترقيع وتجميل بالإضافة إلى العيّنات العظمية التي لا يستطيعون إجراءها بسبب نقص الموارد في المختبر.

وأكد الطبيب أن الوضع كارثي، لكنهم يحاولون مساعدة المرضى وهم يستقبلون حالات الجراحة فقط لكن كثيرًا من الحالات معقدة وتحتاج إلى عمليات أخرى ترميمية وتكميلية في المستقبل، مناشدًا الدول العربية والعالم مساعدتهم في علاج المرضى.