“قَسم الأنصار”.. دعاة وناشطون يتعهدون بدعم صمود أهل غزة في مواجهة الحرب والحصار (فيديو)

أثارت الدعوة التي أطلقها الداعية الإسلامي الكويتي طارق السويدان، عبر حساباته على منصات التواصل، والتي أطلق عليها “قسم الأنصار” لتعزيز صمود أهل غزة، ردود فعل واسعة بين النشطاء والمدونين عبر المنصات المختلفة.

وكان السويدان قد بث مقطعا مصورا دعا فيه المدونين لتسجيل فيديو على الحسابات الشخصية في المنصات وترديد ما أطلق عليه “قسم الأنصار”، والتدوين تحت وسم بالاسم ذاته.

وقال السويدان عبر مقطع الفيديو “لكي نعزز صمود إخواننا في غزة العزة، ولكي يعرفوا أننا لم ولن نتخلى عنهم؛ يجب أن يصلهم عهدنا وقسمنا بالصوت والصورة، ولذلك أطلب منكم بأن يقوم كل واحد لوحده أو مع العائلة والأصدقاء بتصوير مقطع فيديو قصير وأنتم ترددون عهد الأنصار وقسم الأحرار”.

وتفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مقاطع فيديو لهم يرددون القسم، بينما أثنى البعض الآخر على الدعوة وشاركوا القسم عبر حساباتهم.

وعلق المدون خيري أبو العطا عبر صفحته على فيسبوك قائلاً “أقسمنا وتعهدنا معك وأشهد أنك صاحب عهد ووعد أخى الكريم دكتور طارق السويدان، وأشهد أنك معلم وأننا نتعلم منك دائما، والله على ما نقول شهيد”.

وكتب أبو محمد عبر حسابه على منصة إكس “لله العهد ولرسوله ثم لهم أنه لو استطعت الوصول إليهم والموت بصفهم مقبلا غير مدبر ما تأخرت يوما واحدا”.

لله العهد ولرسوله ثم لهم أنه لو استطعت الوصول إليهم والموت بصفهم مقبلا غير مدبر ما تأخرت يوم واحد https://t.co/kCsy86D48T — ابو محمد السقاف . تابعنا اتابعك (@NOyL5X01Ny978R8) December 28, 2023

وكتبت أسيل “أھلنا في فلسطين وغزة والمقاومة أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبي نحوكم وأتعهد بتقديم ما استطعت من مالي وجهدي وإمكانياتي لدعم صمودكم وإعادة إعمار بيوتكم، وتأمين ما يكفل لكم الحياة الكريمة التي تستحقونها هذا عهد مني وقسم، والله على ما أقول شهيد.