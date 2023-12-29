كاميرا الجزيرة مباشر ترصد تدمير قوات الاحتلال لمساجد في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المساجد في بيت لاهيا ومعسكر جباليا ومخيم جباليا شمالي غزة، وبيّنت لقطات آثار الدمار الكبير الذي لحق بها.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنّ غارات مكثفة متواصلة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مع استمرار عدوانها على القطاع لليوم الـ84، الذي شمل قصف قوات الاحتلال الجوي والمدفعي مناطق في شمالي ووسط وجنوبي القطاع.

تدمير المساجد

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المستمر على غزة، العديد من المساجد وأحدثت بها دمارا كبيرا، حيث تعرضت المساجد للقصف والغارات ما أوقع العديد من الشهداء والجرحى، كانوا بداخلها.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دمرّ الاحتلال أكثر من 100 مسجد بشكل كلي، بينها المسجد العمري التاريخي، و192 مسجدا و3 كنائس بشكل جزئي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

ووثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حصر أولي، تدمير عشرات المساجد كليا أو جزئيا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة في جميع مناطق القطاع، ومن بين تلك أكثر من 50 مسجدا تحولت إلى ركام، من بينها مساجد ذات قيمة أثرية وتاريخية.

وقالت الوزارة إن القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أتى على عشرات المساجد بشكل جزئي وأصاب بعضها بأضرار بليغة.

وأوضحت أن إسرائيل دمرت مواقع مدنية عدة، منها المقر الرئيس للوزارة، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها، وكنيسة الروم الأرثوذوكس، وطالبت “المؤسسات الإسلامية والدولية بالتدخل الفوري العاجل، واتخاذ خطوات عملية من أجل وقف العدوان على غزة”.

وتستهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية بقطاع غزة، إضافة إلى تدمير ممتلكات الفلسطينيين، كما تستهدف المستشفيات والمدارس والمؤسسات.