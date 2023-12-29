مبادرة “الكتاب بدل السلاح”.. بالقراءة يقاومون الحرب في دارفور (فيديو)

وسط أهوال الحرب في السودان، قدمت مبادرة شبابية في مدينة (الضعين) بولاية شرق دارفور غربي البلاد “بديلا أفضل” من الاقتتال والحرب يتمثل في القراءة.

ويرى أصحاب المبادرة أن القراءة والاطلاع تمثل البديل العملي الأفضل لأخذ هدنة من الصراعات والموت والدمار، على امتداد الوطن، بالإبحار في عالم العلم والمعرفة والثقافة.

يقول الشاب (حامد معلا) وهو صاحب المبادرة في حديثه للجزيرة مباشر، إن لغة السلاح لن تقود البلاد إلى الأمام وإن العلم هو المخرج الوحيد للسودان، مؤكدا أن الأمم تنمو وتزدهر بالعلم، وبدونه سيكون “الفقر والجهل والحرب”.

وتنطلق الفكرة بافتتاح مكتبة الضعين بتاريخ الأول من يناير المقبل- والذي يصادف عيد استقلال السودان- وقال معلا إن لديه طموحات أكبر في أن يتم تعميم الفكرة على نطاق أوسع.

ويأمل حامد معلا، أن تنجح مبادرته وأن تجد القبول عند شباب وشيوخ المدينة وأن تجسد القراءة واقعاً يؤدي إلى تغيير حقيقي “يخرج السودانيين من ظلمات الحرب إلى نور الحرية والعدالة والسلام”.

وأعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على الفرقة 20 مشاه بالضعين، في أواخر نوفمبر الماضي، بعد انسحاب الجيش السوداني من مقر الفرقة، وكانت قد شهدت في وقت سابق اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن إصابة العشرات من المدنيين.